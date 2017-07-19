За последние полгода численность населения ЮКО увеличилась на 25 тысяч 234 человек

Численность населения области на 1 июня 2017 года составила 2 894 816 человек, из них городская местность составляет 1 317 031 человек, в сельской местности 1 577 785 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года численность населения области увеличилась на 1% или на 28448 человека. Об этом сегодня на пресс-конференции в Региональной службе коммуникации сообщил руководитель департамента статистики ЮКО Айдар Абилдабеков, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

«По показателям рождаемости и естественного прироста населения, наша область занимает 1 место по республике. По численности родившихся за 5 месяцев текущего года область занимает лидирующее положение по республике, на ее долю приходится 20,2% или 31409 родившихся. В январе-мае 2017 года на 1000 девочек родилось 1076 мальчиков, таким образом преобладание мужчин при рождении сохраняется», - сказал Айдар Ахметбекович.

Изменение общей численности населения напрямую зависят от естественного прироста т. е. изменение числа умерших и родившихся, а также миграционного прироста. В области за январь-май 2017 года естественный прирост населения составил 25 234 человек.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, в I квартале 2017 года в среднем за месяц составили 41069 тенге, и увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 1,1%, а реальные денежные доходы уменьшились на 6,7%. Главным источником денежных доходов населения в I квартале 2017 года являются доходы от трудовой деятельности. За этот период 95,8% денежных расходов приходится на потребительские расходы - это продовольственные товары, непродовольственные товары и платные услуги. Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника в І квартале 2017 года по области составила 95 705 тенге, что по сравнению с соответствующим кварталом 2016 года увеличилась на 3%.

Следует отметить, что за этот квартал наибольшая среднемесячная заработная плата отмечалась в Сузакском районе - 187 854 тенге, а наименьшая - в Толебийском районе, 75 824 тенге.

В ходе пресс-конференции руководитель департамента ответил на вопросы журналистов. В свою очередь, журналисты получили конкретные ответы на вопросы по рынку труда и оплате труда, ценам и тарифам на продовольственные товары.