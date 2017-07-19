В Казахстане появятся фермерские охотничьи хозяйства

В них будут разводить животных для охоты в коммерческих целях.

Охота станет прибыльным бизнесом. Министерство сельского хозяйства разрабатывает поправки в закон, которые позволят создавать фермерские охотничьи хозяйства , сообщает , сообщает 1 канал "Евразия"





В них будут разводить животных для охоты в коммерческих целях.





Разработчики убеждены, что это поможет сохранить популяцию диких животных.





На достижение этой же цели направлено и увеличение социальной поддержки лесников. Чем выше у них уровень дохода - тем меньше будет коррупции и фактов взяток со стороны браконьеров.





"С января 2019 года вводится в действие норма о социальных гарантиях должностных лиц и специалистов природоохранных учреждений и специалистов лесного хозяйства в части обеспечения служебным жильем, земельными участками для пастьбы скота и сенокошения, повышения должностных окладов, в сельской местности на 25%", - говорит главный эксперт комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства Казахстана Муратбек Мужубаев.





Работникам лесного хозяйства будут страховать здоровье и жизнь. При исполнении своих служебных обязанностей они подвергаются различным рискам, таким как лесные пожары и борьба с браконьерами.



