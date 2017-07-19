Назарбаев освободил заместителя Генпрокурора РК от должности

Андрей Кравченко освобожден от должности заместителя Генерального прокурора, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Распоряжением Главы государства Кравченко Андрей Николаевич освобожден от должности заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Андрей Кравченко родился 19 июля 1966 года в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1991); Московскую бизнес-школу, магистр делового администрирования (2011). Трудовой стаж: прокурор, старший прокурор, помощник отдела прокуратуры Талдыкорганской области (1994-1997); старший прокурор, начальник отдела, заместитель начальника, начальник департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (1997-2011).

Должность заместителя Генерального прокурора РК занимал с июня 2011 года.