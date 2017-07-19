Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Горячую воду отключат на два дня в Алмалинском районе Алматы

19 июля 2017, 09:53

Отключение потребителей от горячего водоснабжения связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции.

В Алматы в период с 8 часов 20 июля до 17 часов 21 июля будет ограничена подача горячего водоснабжения в границах улиц: Казыбек би- Сейфулина- Жамбыла – Шагабутдинова, сообщает ТОО «Алматинские Тепловые сети», передает Zakon.kz.

«Кратковременное отключение потребителей от горячего водоснабжения связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции. Просим извинить за оказанные неудобства и с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ», - говорится в сообщении.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...