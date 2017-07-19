Горячую воду отключат на два дня в Алмалинском районе Алматы
19 июля 2017, 09:53
Отключение потребителей от горячего водоснабжения связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции.
В Алматы в период с 8 часов 20 июля до 17 часов 21 июля будет ограничена подача горячего водоснабжения в границах улиц: Казыбек би- Сейфулина- Жамбыла – Шагабутдинова, сообщает ТОО «Алматинские Тепловые сети», передает Zakon.kz.
«Кратковременное отключение потребителей от горячего водоснабжения связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции. Просим извинить за оказанные неудобства и с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ», - говорится в сообщении.
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