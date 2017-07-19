Столичный акимат мониторит цены на продовольственные товары
Акимат Астаны сравнил цены на продукты в торговых центрах, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.
В целях стабилизации ценообразования, акиматом г. Астаны на ежедневной основе проводится мониторинг цен на продовольственные товары. Под особым контролем находятся цены на продукты питания первой необходимости. А именно: мука, хлеб, макаронные изделия, крупы, молочная продукция, мясо, яйца, сахар, соль и овощная продукция.
Для наглядного примера составлена средняя стоимость продуктов на прилавках крупных торговых центров города, таких как Магнум, Астыкжан и рынка Шапагат.
С более подробной информацией по стоимости продуктов жители и гости столицы могут ознакомиться по ссылке.
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