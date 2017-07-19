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Столичный акимат мониторит цены на продовольственные товары

 

Акимат Астаны сравнил цены на продукты в торговых центрах, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

В целях стабилизации ценообразования, акиматом г. Астаны на ежедневной основе проводится мониторинг цен на продовольственные товары. Под особым контролем находятся цены на продукты питания первой необходимости. А именно: мука, хлеб, макаронные изделия, крупы, молочная продукция, мясо, яйца, сахар, соль и овощная продукция.

Для наглядного примера составлена средняя стоимость продуктов на прилавках крупных торговых центров города, таких как Магнум, Астыкжан и рынка Шапагат.

С более подробной информацией по стоимости продуктов жители и гости столицы могут ознакомиться по ссылке.

 

19 июля 2017, 09:53
Источник, интернет-ресурс: Акимата Астаны

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