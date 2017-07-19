В Северо-Казахстанской области хотят открыть хоспис для онкобольных

В Северо-Казахстанской области планируется провести масштабное исследование причин высокой онкозаболеваемости с привлечением экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и открыть хоспис для раковых больных, сообщил на брифинге в областной СЦК руководитель областного управления здравоохранения Владимир Безлер.

«Мы рассматриваем вопрос по открытию хосписа для онкологических больных. В настоящее время мы подбираем помещение, где может разместиться хоспис, койки сестринского ухода, рассматриваем источники финансирования», — проинформировал глава ведомства.

Отметим, что Северо-Казахстанская область в последние 15-20 лет по уровню онкологической заболеваемости находится в тройке лидеров среди областей Казахстана (в их число также входят Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), периодически оказываясь на первом месте. За цифрами - большое горе: в регионе трудно отыскать семью, которую рак обошел бы стороной.

Удивительно, что по уровню заболеваемости область опережает регионы Казахстана, официально объявленные зонами экологического бедствия - Приаралье, Семей, а также крупные индустриальные центры республики. При этом на территории Северо-Казахстанской области отсутствуют промышленные предприятия с выбросами канцерогенного воздействия.

«С начала года в регионе выявлено 860 онкобольных, при этом показатель онкологической заболеваемости по области снизился на 9,6 % (с 963 до 862 случаев). В общей структуре онкологической заболеваемости по распространенности первое место занимает рак легкого, на втором месте — рак молочной железы, третьем месте — рак кожи, на четвертом месте — рак желудка. Выявление онкологических заболеваний на ранних (I-II) стадиях — 66,4 %», — проинформировал Безлер.

Примечательно, что в регионе неоднократно проводились исследования причин высокой онкозаболеваемости населения. В 2004 году даже была организована совместная экспедиция казахстанских и московских ученых. Однако ее итоги так и не были озвучены для широкой общественности. Но, как рассказывали журналистам врачи-онкологи области, явной причины, вызывающей рак, ученые тогда так и не нашли, а связать высокий уровень онкозаболеваемости с некоторым повышением канцерогенных и токсичных элементов, выявленным на территории области, не представлялось возможным.

Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Казахстан о том, планируются ли еще исследования в этой области, руководитель управления ответил, что в планах - масштабное изучение онкологической проблемы.

«В конце мая мы встречались с региональным представителем ВОЗ и просили поддержку в проведении исследования. Сейчас этот вопрос решается, и мы постараемся организовать еще одно исследование уже не нашими силами, а с привлечением экспертов Всемирной организации здравоохранения. Если проект будет одобрен, то специалисты ВОЗ сначала изучат нашу статистику, потом уже подберут экспертов, которые будут проводить исследования. Но пока ответ они не дали», — пояснил Безлер.

Он отметил, что специалисты рассматривали заболеваемость в разрезе области, в разрезе всех районов, чтобы вывести какую-либо закономерность исходя из места жительства людей.

«У нас получается интересная территориальная картина по онкологии. Высокая смертность — в Тайыншинском районе, районе имени Г.Мусрепова, а между ними — район Айыртауский, там смертность на порядок ниже. По заболеваемости: Акжарский, Уалихановский районы самая низкая заболеваемость… То есть конкретно привязать, что, допустим, с северо-востока идет основная масса заболевших - нельзя, нет никакой закономерности», — заключил Безлер.