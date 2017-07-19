В Японии из-за жары погибли шесть человек
19 июля 2017, 09:30
Почти половина пострадавших (49,5%) — люди старше 65 лет.
Шесть человек погибли, 7,68 тысячи были доставлены в больницы за неделю с 10 июля, сообщила служба пожарной охраны Японии, в ведении которой находится служба скорой помощи, передает РИА Новости.
Это в 1,8 раз выше показателей, зафиксированных неделей ранее. Среди тех, кто был доставлен в больницы, госпитализация больше трех недель предписана 170 пострадавшим. Более 2,5 тысяч человек госпитализированы на более короткие сроки
Почти половина пострадавших (49,5%) — люди старше 65 лет.
На прошлой неделе по всей территории страны столбик термометра днем колебался около отметки +35 градусов. Как ожидается, на этой неделе сохранится жаркая погода.
Фото: Киевские Ведомости
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