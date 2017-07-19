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В Японии из-за жары погибли шесть человек

19 июля 2017, 09:30

Почти половина пострадавших (49,5%) — люди старше 65 лет.

Шесть человек погибли, 7,68 тысячи были доставлены в больницы за неделю с 10 июля, сообщила служба пожарной охраны Японии, в ведении которой находится служба скорой помощи, передает РИА Новости.

Это в 1,8 раз выше показателей, зафиксированных неделей ранее. Среди тех, кто был доставлен в больницы, госпитализация больше трех недель предписана 170 пострадавшим. Более 2,5 тысяч человек госпитализированы на более короткие сроки

Почти половина пострадавших (49,5%) — люди старше 65 лет.

На прошлой неделе по всей территории страны столбик термометра днем колебался около отметки +35 градусов. Как ожидается, на этой неделе сохранится жаркая погода.

Фото: Киевские Ведомости


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