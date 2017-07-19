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Назарбаев провел встречу с экс-президентом Республики Корея Ли Мен Баком

 

Во вторник, 18 июля, президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев провел встречу с бывшим президентом Республики Корея Ли Мен Баком. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поприветствовал экс-президента Республики Корея на казахстанской земле и поблагодарил за участие в церемонии открытия павильона Республики Корея на международной выставке «ЭКСПО - 2017».

- Сотрудничество между нашими странами во время Вашего пребывания на посту Президента Республики Корея вышло на стратегический уровень, для достижения этого результата было проделано много работы, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития казахстанско-корейских отношений, подчеркнув необходимость их расширения.

 

19 июля 2017, 09:58
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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