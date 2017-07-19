Уважаемые Пользователи!

Оператор фискальных данных информирует о проведении аварийно-восстановительных работ на сети АЛТЕЛ/Теле2 по состоянию на 18 июля. Во время работ могут наблюдаться временные ограничения по услуге ОФД. Неполадки на сети будут устранены в ближайшее время.