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Временные ограничения по услуге ОФД

Уважаемые Пользователи!

Оператор фискальных данных информирует о проведении аварийно-восстановительных работ на сети АЛТЕЛ/Теле2 по состоянию на 18 июля. Во время работ могут наблюдаться временные ограничения по услуге ОФД. Неполадки на сети будут устранены в ближайшее время.


19 июля 2017, 09:06
Источник, интернет-ресурс: Оператора фискальных данных

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