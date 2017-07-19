Алматинец, напавший с охотничьим ружьем на родственника, задержан

Сейчас по данному факту проводятся проверочные мероприятия, после чего будет дана оценка действиям задержанного.

В ДВД Алматы прокомментировали инцидент, произошедший минувшим вечером





Напомним , что происшествие было зафиксировано на пересечении улиц Макатаева и Кожамкулова. По словам очевидцев, неизвестный мужчина, вооруженный ружьем, стоял у подъезда вместе со вторым мужчиной. Между ними завязалась драка. Один из них ударил прикладом второго по голове и скрылся.





Как сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, конфликт произошел между родственниками. Мужчина подшофе пришел к своим родственникам, при себе он имел охотничье ружье, зарегистрированное. Произошел конфликт, в ходе которого гость ударил прикладом ружья оппонента, и ушел. Прибывшие на место полицейские оперативно задержали подозреваемого, и доставили в УВД Алмалинского района.





Сейчас по данному факту проводятся проверочные мероприятия, после чего будет дана оценка действиям задержанного.





фото очевидцев







