Алматинец, напавший с охотничьим ружьем на родственника, задержан
19 июля 2017, 10:06
Сейчас по данному факту проводятся проверочные мероприятия, после чего будет дана оценка действиям задержанного.
В ДВД Алматы прокомментировали инцидент, произошедший минувшим вечером, передает Zakon.kz.
Напомним, что происшествие было зафиксировано на пересечении улиц Макатаева и Кожамкулова. По словам очевидцев, неизвестный мужчина, вооруженный ружьем, стоял у подъезда вместе со вторым мужчиной. Между ними завязалась драка. Один из них ударил прикладом второго по голове и скрылся.
Как сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, конфликт произошел между родственниками. Мужчина подшофе пришел к своим родственникам, при себе он имел охотничье ружье, зарегистрированное. Произошел конфликт, в ходе которого гость ударил прикладом ружья оппонента, и ушел. Прибывшие на место полицейские оперативно задержали подозреваемого, и доставили в УВД Алмалинского района.
Сейчас по данному факту проводятся проверочные мероприятия, после чего будет дана оценка действиям задержанного.
фото очевидцев
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