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Алматинец, напавший с охотничьим ружьем на родственника, задержан

19 июля 2017, 10:06

Сейчас по данному факту проводятся проверочные мероприятия, после чего будет дана оценка действиям задержанного.

В ДВД Алматы прокомментировали инцидент, произошедший минувшим вечером, передает Zakon.kz.

Напомним, что происшествие было зафиксировано на пересечении улиц Макатаева и Кожамкулова. По словам очевидцев, неизвестный мужчина, вооруженный ружьем, стоял у подъезда вместе со вторым мужчиной. Между ними завязалась драка. Один из них ударил прикладом второго по голове и скрылся.

Как сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, конфликт произошел между родственниками. Мужчина подшофе пришел к своим родственникам, при себе он имел охотничье ружье, зарегистрированное. Произошел конфликт, в ходе которого гость ударил прикладом ружья оппонента, и ушел. Прибывшие на место полицейские оперативно задержали подозреваемого, и доставили в УВД Алмалинского района.

Сейчас по данному факту проводятся проверочные мероприятия, после чего будет дана оценка действиям задержанного.

фото очевидцев



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