Краткосрочный экономический индикатор в январе-июне 2017 года составил 105,8%

Экономический сектор

Краткосрочный экономический индикатор в январе-июне 2017г. к январю-июню 2016г. составил 105,8%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2017г. составил 3283,7 млрд. тенге, что на 3,7% больше, чем в январе-июне 2016г.

Объем промышленного производства в январе-июне 2017г. составил 10578,3 млрд. тенге в действующих ценах, что на 7,8% больше, чем в январе-июне 2016г. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 9,4%, в обрабатывающей промышленности - на 6,5%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 5,1%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов производство уменьшилось - на 0,2%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-июне 2017г. составил 887,5 млрд. тенге, что больше на 3,1% чем в январе-июне 2016г.

По отрасли «Транспорт» индекс физического объема в январе-июне 2017г. составил 103,9%.

Объем грузооборота в январе-июне 2017г. составил 257,3 млрд. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 6,9% по сравнению с январем-июнем 2016г. Объем пассажирооборота составил 127,9 млрд. пкм и вырос на 3,1%.

По отрасли «Связь» индекс физического объема в январе-июне 2017г. составил 102,5%.

По отрасли «Торговля» индекс физического объема в январе-июне 2017г. составил 102,4%.

Объем розничной торговли за январь-июнь 2017г. составил 3887,2 млрд. тенге или 105,9% к уровню соответствующего периода 2016г. (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь-июнь 2017г. составил 8284,4 млрд. тенге или 100,6% к уровню соответствующего периода 2016 года (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-мае 2017г. составил 29932,9 млн. долларов CША и по сравнению с январем-маем 2016г. увеличился на 29,2%, в том числе экспорт - 19003,8 млн. долларов США (на 37,6% больше), импорт 10929,1 млн. долларов США (на 16,7% больше).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 июля 2017г. составило 398634 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,1%, в том числе 389750 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 245772, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 237400 единиц.

Индекс потребительских цен в июне 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. составил 103,7%. Цены на продовольственные товары повысились на 5,1%, непродовольственные товары - на 3%, платные услуги для населения - на 2,8%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в июне 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 4%.

Социальный сектор

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в мае 2017г. составили 75145 тенге, что на 0,6% выше, чем в мае 2016г., реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 6,4%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в июне 2017г. составила 143822 тенге.

Численность безработных по оценке в июне 2017 г. составила 435,9 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец июня 2017г. составила 94,3 тыс. человек или 1,1% к рабочей силе.