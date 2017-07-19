Трамп назвал сообщения СМИ о его «тайной» встрече с Путиным «просто жутью»
19 июля 2017, 10:11
«СМИ с фейковыми новостями» становятся все более нечестными.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о еще одной его встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, о которой до этого не упоминалось, сообщает Росбалт.
«Фейковая история об секретном ужине с Путиным — просто жуть. Все лидеры G20, и супруги, были приглашены канцлером Германии. И пресса знала!» — написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter
По его словам, «СМИ с фейковыми новостями» становятся все более нечестными.
«Даже ужин, устроенный для ведущих 20 лидеров в Германии, выглядит зловеще!» — отметил Трамп.
Ранее в Белом доме прокомментировали сообщения о второй встрече Путина и Трампа на G20.
Фото: Рамблер/новости
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