Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Трамп назвал сообщения СМИ о его «тайной» встрече с Путиным «просто жутью»

19 июля 2017, 10:11

«СМИ с фейковыми новостями» становятся все более нечестными.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о еще одной его встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, о которой до этого не упоминалось, сообщает Росбалт.

«Фейковая история об секретном ужине с Путиным — просто жуть. Все лидеры G20, и супруги, были приглашены канцлером Германии. И пресса знала!» — написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter

По его словам, «СМИ с фейковыми новостями» становятся все более нечестными.

«Даже ужин, устроенный для ведущих 20 лидеров в Германии, выглядит зловеще!» — отметил Трамп.

Ранее в Белом доме прокомментировали сообщения о второй встрече Путина и Трампа на G20.

Фото: Рамблер/новости

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...