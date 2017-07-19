Назначен руководитель управления энергетики и ЖКХ ВКО

Сегодня заместитель акима области Ринат Омаров представил коллективу управления нового руководителя. Им стал Алмат Арсламбаев, ранее работавший заместитель руководителя.

Алмат Арсламбаев родился 4 мая 1986 года в Челябинской области Российской Федерации. Окончил колледж «Кайнар» в г. Семей по специальности «финансы и право», затем Семипалатинский филиал университета «Кайнар» и Казахстанско-Американский Свободный университет по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2008 году оператором персональной ЭВМ отдела экономики и бюджетного планирования г. Семей. Далее до 2009 года работал главным специалистом сектора планирования, расчетов и госзакупок отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей.

В 2011 году возглавлял отдел отраслей материального производства управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области.

С января 2015 года руководил ТОО «Жилищно-эксплуатационное управление Восточно-Казахстанской области». Дважды назначался заместителем руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО.

Представляя нового руководителя управления, Ринат Омаров пожелал успехов на ответственном посту.