Фанат из Черногории одолжил у друга паспорт ради футбольного матча в Павлодаре

Железинским районным судом рассмотрено административное дело в отношении гражданина Черногории, который нарушил режим Государственной границы РК , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.





Согласно материалам дела, 14 июля гражданин Черногории вместе с другом - гражданином Сербии, на машине поехали в Павлодар через Россию, чтобы посмотреть футбольный матч между сербской "Красной звездой" ("Црвена Звезда") и павлодарским "Иртышом".





При пересечении казахстанской границы, при проверке документов на линии паспортного контроля, гражданин Черногории предъявил паспорт своего приятеля - гражданина Сербии.





"В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что взял паспорт своего знакомого из-за того, что гражданам Сербии виза для въезда в Казахстан не нужна, а гражданам Черногории виза нужна", - говорится в сообщении суда.





Постановлением суда футбольный болельщик признан виновным в совершении правонарушения по статье 514 ч.2 КоАП РК "Нарушение режима Государственной границы Республики Казахстан") с назначением наказания в виде административного выдворения за пределы Казахстана. Постановление пока не вступило в законную силу.



