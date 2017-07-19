Казахстан вернулся в ТОП-10 рейтинга сезона еврокубков
19 июля 2017, 10:23
Опережает нашу страну Израиль.
Накануне состоялся матч второго отборочного раунда Лиги Чемпионов «Астана» — «Спартак» Юрмала, завершившийся со счетом 1:1, сообщает Sports.kz.
По результатам игры Казахстан поднялся с 11-го на седьмое место в рейтинге текущего еврокубкового сезона с показателем 1,750. Опережает нашу страну Израиль, превосходящий Казахстан по суммарному коэффициенту за пять сезонов — 17,875 против 15,625.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Англия — 2,285 очков
2. Дания — 2,000
3. Лихтенштейн — 2,000
4. Азербайджа, — 1,875
5. Кипр — 1,875
6. Израиль — 1,750
7. Казахстан — 1,750
8. Норвегия — 1,750
9. Македония — 1,750
10. Испания — 1,714.
Фото: sports.kz
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