Казахстан вернулся в ТОП-10 рейтинга сезона еврокубков

Накануне состоялся матч второго отборочного раунда Лиги Чемпионов «Астана» — «Спартак» Юрмала, завершившийся со счетом 1:1 , сообщает , сообщает Sports.kz





По результатам игры Казахстан поднялся с 11-го на седьмое место в рейтинге текущего еврокубкового сезона с показателем 1,750. Опережает нашу страну Израиль, превосходящий Казахстан по суммарному коэффициенту за пять сезонов — 17,875 против 15,625.





Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Англия — 2,285 очков

2. Дания — 2,000

3. Лихтенштейн — 2,000

4. Азербайджа, — 1,875

5. Кипр — 1,875

6. Израиль — 1,750

7. Казахстан — 1,750

8. Норвегия — 1,750

9. Македония — 1,750

10. Испания — 1,714.



