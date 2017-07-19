Перед оступлением боевики ИГ* заминировали памятники древнего города в Сирии

Речь идет о древнем городе Расафа, которому более полутора тысячи лет

Боевики группировки «Исламское государство» заминировали множество памятников древнего города-призрака Расафа. Об этом рассказал сотрудник администрации города-музея Абдула Витар , передает , передает «Интерфакс»





«Еще две недели назад Расафа была во власти боевиков ИГ, бойцы сирийской правительственной армии при поддержке российской авиации вернули миру это древний город, которому более полутора тысячи лет», — сказал Витар.





Он отметил, что многие из памятников архитектуры заминированы.





«Городские ворота, цитадель, кафедральный собор святого Сергия, базилика и античные емкости для воды, крепостные стены и башни — сейчас все это заминировано», — уточнил Витар.





Ранее Ирак заявил, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади по-прежнему жив и скрывается на территории Сирии.





*«Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории Казахстана.



