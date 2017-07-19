Перед оступлением боевики ИГ* заминировали памятники древнего города в Сирии
19 июля 2017, 10:25
Речь идет о древнем городе Расафа, которому более полутора тысячи лет
Боевики группировки «Исламское государство» заминировали множество памятников древнего города-призрака Расафа. Об этом рассказал сотрудник администрации города-музея Абдула Витар, передает «Интерфакс».
«Еще две недели назад Расафа была во власти боевиков ИГ, бойцы сирийской правительственной армии при поддержке российской авиации вернули миру это древний город, которому более полутора тысячи лет», — сказал Витар.
Он отметил, что многие из памятников архитектуры заминированы.
«Городские ворота, цитадель, кафедральный собор святого Сергия, базилика и античные емкости для воды, крепостные стены и башни — сейчас все это заминировано», — уточнил Витар.
Ранее Ирак заявил, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади по-прежнему жив и скрывается на территории Сирии.
*«Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории Казахстана.
Фото: Экономика сегодня
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