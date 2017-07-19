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Вокзал Астаны претендует на архитектурный Оскар

19 июля 2017, 10:26

Жюри объявит победителей на фестивале, который состоится с 15 по 17 ноября.

Недавно организаторы Всемирного фестиваля архитектуры WAF — 2017 опубликовали список финалистов. В шорт-листе оказалось более 400 объектов, среди которых есть и недавно введённый в эксплуатацию вокзал города Астаны, пишет портал Крыша.

Участник представлен в номинации «Транспорт» среди 13 других реализованных проектов.

Судя по условиям конкурса, авторы разработки — архитектурное бюро Tabanlioglu — прошли суровый отбор и этой осенью представят свой проект в Берлине. Жюри объявит победителей на фестивале, который состоится с 15 по 17 ноября.

Мероприятие проходит ежегодно и в этом году отметит десятилетний юбилей. Сообщается, что в этот раз организаторы приняли порядка тысячи заявок.

WAF часто называют архитектурным Оскаром. На церемонии выбирают тридцатку лучших объектов в различных номинациях и присуждают главный титул «Здание года». Победители и финалисты получают всемирную известность и множество преференций.

Напомним, строительство нового вокзала началось в Астане в 2014 году. Работы были завершены в мае 2017 года, незадолго до Всемирной выставки.

Объект получил название «Нұрлы жол». Он расположен в Алматинском районе, на улице Мустафина. Уникальность проекта, как сообщалось ранее в КТЖ, заключается в способе компоновки ж.-д. путей и пространства по принципу «Вокзал — мост». Площадь здания превышает 120 тысяч квадратных метров, а пропускная способность составляет 35 тысяч пассажиров в сутки.



Автор: Алина Буравцева
Фото: facebook.com, www.tabanlioglu.com

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