Исковая давность

Исковая давность - это период времени, в течение которого может быть удовлетворено исковое требование, возникшее из нарушений права лица или охраняемого законом интереса. Сроки исковой давности и порядок их исчисления предусматриваются законом и не могут быть изменены соглашением сторон. Согласно нормам Гражданского кодекса Республики Казахстан общий срок исковой давности устанавливается в три года. Для отдельных видов требований законодательными актами могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.

В любом случае требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. При этом, истечение срока исковой давности до предъявления иска является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям (о взыскании неустойки, об ответственности поручителя и т.п.).

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с момента исполнения основного обязательства.

Согласно статье 182 Гражданского кодекса Республики Казахстан течение срока исковой давности приостанавливается: если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях событие (непреодолимая сила); в силу объявленной Президентом Республики Казахстан отсрочки исполнения обязательств данного вида (моратория); если истец или ответчик находится в составе воинских подразделений, переведенных на военное положение; если у недееспособного лица отсутствует законный представитель; в силу приостановления действия законодательства, регулирующего соответствующее отношение.

В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности.

Срок исковой давности восстанавливается и начинает течь вновь в случаях, когда у истца возникает в соответствии с законодательными актами право предъявить новый иск по тому же делу в связи с отказом в исполнении судебного решения по этому делу.

Исковая давность не распространяется на: требования о защите нематериальных благ и личных неимущественных прав, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами; требования вкладчиков к банку о выдаче банковских вкладов; требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении срока исковой давности, удовлетворяются не более чем за три года, предшествующие предъявлению иска; требования собственника или иного законного владельца об устранении всяких нарушений его права, если эти нарушения не были соединены с лишением владения (статьи 264, 265 настоящего Кодекса); в случаях, установленных законодательными актами, - и на другие требования.

Судья Алматинского районного суда

города Астаны Сейтхожина Г.Б.