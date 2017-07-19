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Скончался пострадавший от урагана в Усть-Каменогорске ветеран

19 июля 2017, 10:42

Мужчина поступил в больницу с разрывами легкого и множественными переломами ребер.

Поздним вечером в больнице скончался 82-летний Шерьяздан Исанов, пострадавший во время урагана, сообщает МИА «Казинформ».

Врачи не смогли спасти 82-летнего труженика тыла, поступившего в больницу с разрывом легкого и множественными переломами ребер.

Напомним, вчера мощный ветер сорвал кровлю зданий и повалил деревья в Усть-Каменогорске. От урагана пострадали пять человек. В первой городской больнице в тяжелом состоянии находился 82-летний труженик тыла, пострадавший во время урагана. На пожилого мужчину упал кусок оторвавшейся крыши.

Фото: ИА Запад24

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