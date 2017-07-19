В Акмолинской области появились финансовые пирамиды, предупреждают в ДГД

Департамент государственных доходов по Акмолинской области сообщает, что в последнее время в Казахстане на рынке частных инвестиций активизировалась деятельность организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, передает Zakon.kz.

Так, на территории Акмолинской области наблюдается появление сомнительных фирм, которые занимаются рекламой и продажей инвестиционных пакетов (портфелей), за которую каждую неделю и каждый месяц получает определенный доход.

Предположительные виды пакетов:

White - 90 евро с доходом 17.30% в месяц

Yellow - 270 евро с доходом 18,20% в месяц

Green - 810 евро с доходом 19,90% в месяц

Blue - 2430 евро с доходом 21,60% в месяц

Red - 7290 евро с доходом 22,50% в месяц

Black - 21870 евро с доходом 26,00% в месяц

Финансовая пирамида — это схема инвестиционного мошенничества, в которой доход образуется за счет поступления денежных средств от привлечения новых инвесторов.

Потенциальных инвесторов побуждают вкладывать деньги обещанием получения высоких доходов. В чем же опасность финансовых пирамид? Рано или поздно финансовые пирамиды банкротятся. Это происходит тогда, когда денег от новых клиентов перестает хватать на выплату процентов старым.

Конец таких компаний всегда внезапен, и вы не сможете его предугадать и успеть вернуть свои деньги. Финансовая пирамида может разориться и прекратить свое существование на следующий же день, после того как вы принесете туда свои деньги. А может просуществовать год и более, и тогда возможно вы успеете даже получить прибыль, но конец всегда один — банкротство. Но, даже если вы получите прибыль в такой организации, то только за счет людей, которые придут после вас и потеряют свои деньги.

Как отмечается, привлечением денег от населения на территории республики могут заниматься только банки второго уровня, а также Национальный оператор почты на основании лицензии, выданной уполномоченным государственным органом.

«Таким образом, операции по приему депозитов от физических лиц относятся к банковским и подлежат обязательному лицензированию. Нарушение законодательства Республики Казахстан о лицензировании влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, - подчеркивают в ДГД.- Согласно требованиям Гражданского кодекса Республики Казахстан, иным лицам запрещается привлечение денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности, и такие договоры признаются недействительными с момента их заключения».

Соответственно деятельность организаций, не имеющих лицензии уполномоченного государственного органа на привлечение депозитов от физических лиц, но предлагающих населению разместить в данной организации свободные деньги, носит признаки мошенничества и является нарушением действующего законодательства Республики Казахстан.

Если в компании, в которую вам предлагают проинвестировать деньги, вы обнаружите хотя бы один из ниже перечисленных признаков, то очень велика вероятность, что вы имеете дело с финансовой пирамидой:

- выплаты не связаны с объемами продаж;

- наличие рекламы, обещающей большие проценты и быстрое обогащение. Если доходность, которую вам предлагают, превышает доходность действующих в настоящее время процентов по банковским вкладам (9-10 процентов годовых), то подобная организация выглядит подозрительно. Имейте ввиду, что законных инструментов, которые имеют стабильную доходность, немного (банковские вклады и облигации);

- грамотные продавцы, пафосные презентации, яркие сайты, рекламные рассылки — все рассказывает участникам, как им повезло, и сколько они могут заработать;

- использование специфических терминов, непонятных большинству людей (форекс, стокс, фьючерс, трейдинг и т.д.);

- существенная плата для участия, но, тем не менее, доступная широкому кругу лиц (к примеру, 10-20 тысяч тенге);

- отсутствие офиса, устава, официальной регистрации, лицензии;

- сокрытие сведений об организаторах, учредителях. Если данные о руководстве засекречены, а сама компания зарегистрирована на каких-нибудь островах и/или в оффшорной зоне, то стоит задуматься, прежде чем разместить в ней свои сбережения. Процедура регистрации компаний в офшорных зонах максимально упрощена, а узнать имя реального владельца или того, кто на самом деле стоит за этой структурой, чрезвычайно сложно. Поэтому обязательно попросите представить учредительные документы компании;

- щедрые вознаграждения за привлечение новых вкладчиков — верный признак того, что перед вами финансовая пирамида.

«Резюмируя вышеизложенное, отметим, что размещение временно свободных денег целесообразно в финансовые организации, имеющие лицензии уполномоченного государственного органа на соответствующую деятельность», - говорится в сообщении.

Вместе с тем ДГД предупреждает, что за создание и организацию финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 Уголовного кодекса РК и предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обо всех известных фактах финансовой пирамиды можно сообщить в службу экономических расследований Департамента государственных доходов по телефону доверия 25-62-84 или обратиться лично по адресу: Кокшетау ул. Пушкина 21.