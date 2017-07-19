В РФ «зеркала» сайтов начнут блокировать по упрощенной схеме

Минкомсвязи подготовило критерии, позволяющие определить, что ресурс является копией заблокированного сайта.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект постановления правительства «О порядке принятия решения о признании сайта в сети интернет копией заблокированного сайта», описывающий критерии, которые позволяют установить, что сайт является копией уже заблокированного интернет-ресурса. С 1 октября такие «зеркала» будут блокироваться по упрощенной схеме, сообщают «Известия».

Согласно документу, «зеркалом» может считаться ресурс, сходный с заблокированным сайтом как минимум по трем из четырех характеристик: по доменному имени, дизайну и структуре сайта, контенту, функциональным характеристикам. Также копией может быть признан сайт, на который автоматически осуществляется переадресация с заблокированного ресурса, или портал с поддержкой учетных записей (логинов и паролей) заблокированных сайтов.

Как отмечается, правообладатели и Роскомнадзор смогут направлять в Минкомсвязи заявления о признании ресурса копией заблокированного и ведомство в течение суток должно будет определить, действительно ли сайт является «зеркалом», руководствуясь разработанными критериями. Предполагается, что к тому времени они уже будут утверждены правительством.

В начале июля нынешнего года президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке копий пиратских сайтов. Документ был одобрен Госдумой в третьем чтении 23 июня и 28 июня утвержден Советом Федерации. Закон определяет порядок ограничения доступа к копиям заблокированных сайтов. Получив информацию о подобном «зеркале» от Роскомнадзора или правообладателей, Минкомсвязи в течение суток решает, является ли он копией заблокированного сайта. Вердикт направляется на русском и английском языках владельцу ресурса и в Роскомнадзор.