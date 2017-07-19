Скончался известный писатель Смагул Рахимбек
19 июля 2017, 11:09
Он перевел на казахский язык произведения Баратынского, Есенина, Гундарева, Орлова и др.
Скончался известный писатель, поэт Смагул Рахимбек, сообщает 24.kz.
Смагул Рахимбек - главный редактор ТРК Президента РК, известный писатель-публицист, поэт. Он 42 года посвятил сфере телевидения.
Он является автором нескольких книг и поэтических сборников. Перевел на казахский язык произведения Баратынского, Есенина, Гундарева, Орлова и др.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869267-6e5d74930a7fa7e2a36864c5562a75dd
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...