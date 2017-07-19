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Скончался известный писатель Смагул Рахимбек

19 июля 2017, 11:09

Он перевел на казахский язык произведения Баратынского, Есенина, Гундарева, Орлова и др.

Скончался известный писатель, поэт Смагул Рахимбек, сообщает 24.kz.

Смагул Рахимбек - главный редактор ТРК Президента РК, известный писатель-публицист, поэт. Он 42 года посвятил сфере телевидения.

Он является автором нескольких книг и поэтических сборников. Перевел на казахский язык произведения Баратынского, Есенина, Гундарева, Орлова и др.



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