Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 325,62 (0,29), CNYKZT_TOD - 48,2000/48,2700
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 325,62 тенге за доллар (-0,29 тенге), объем торгов - 15 100 тыс. USD (-17 800 тыс. USD).
По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
По китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 48,2000 тенге за юань, предложение - 48,2700 тенге за юань.
Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.
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