В Караганде женщину на рабочем месте изнасиловал неизвестный мужчина

Не установленный пока злоумышленник в ночь на 7 июля совершил преступление сексуального характера в отношении 43-летней машинистки насосной станции, расположенной в одном из микрорайонов Караганды , пишет газета , пишет газета "Криминальные новости"





Женщина пояснила, что около часа ночи, когда она выходила из помещения станции, в дверь ворвался незнакомый ей мужчина, 30-35 лет, явно в нетрезвом состоянии. Применив физическую силу, злоумышленник погасил сопротивление жертвы, разорвал на ней одежду и изнасиловал.





После этого преступник скрылся с места происшествия. В полицию потерпевшая по каким-то причинам обратилась лишь в семь часов утра. Предпринятые стражами порядка поиски подозреваемого результата не дали.





По видеотеке ранее судимых за аналогичные преступления лиц потерпевшая никого не опознала. По факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.





Фото: kriminalka.kz







