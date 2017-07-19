В Астане нечистоты из гостиницы сливали на детскую площадку
19 июля 2017, 11:19
Владелец гостиницы оштрафован на сумму около 70 тыс тенге.
За слив нечистот к административной ответственности привлечен владелец гостиницы «Орион», сообщает Zakon.kz со ссылкой на Местную полицейскую службу ДВД Астаны.
"За слив нечистот на детскую площадку по ул. Пушкина владелец гостиницы «Орион» привлечен к административной ответственности по статье 505 «Нарушение правил благоустройства…» КРКоАП. Наложено административное взыскание в виде штрафа 30 МРП (68070 тенге). Кроме того, с представителем ИП проведена профилактическая беседа о соблюдении «Правил благоустройства, санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты на территории города Астаны»", - сообщили в МПС.
С начала года к административной ответственности по ст.505 КРКоАП привлечено около 800 субъектов малого и среднего предпринимательства (кафе, рестораны, торговые дома, салоны красоты и др.,) на общую сумму около 9 млн. тенге.
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