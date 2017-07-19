В Луизиане 82-летняя спортсменка пробежала стометровку за 22 секунды
19 июля 2017, 11:22
Второе место заняла - 92-летняя Мэри Норкауэр, третьей стала 101-летняя Джулия Хокинс.
82-летняя спортсменка Кристел Донли победила в забеге на 100 метров на чемпионате США по легкой атлетике. Видео было размещено на странице «ВКонтакте» Школа бега СкиРан, сообщает Lenta.ru
Женщина преодолела дистанцию за 21,60 секунды. Второй стала 92-летняя Мэри Норкауэр (33,21 секунды), третьей — 101-летняя Джулия Хокинс (40,12 секунды).
Соревнования проходили в Батон-Руж, штат Луизиана.
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