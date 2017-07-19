В сентябре министерство культуры и спорта представит сакральную карту туризма Казахстана

Для формирования карты в регионах Казахстана работают научные группы.

Министерство культуры и спорта РК представит в сентябре сакральную карту туризма Казахстана. Об этом сегодня на пресс-конференции в правительстве рассказал Арыстанбек Мухамедиулы , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





В ходе своей речи он отметил, что в рамках третьей экономической модернизации туризм выведен в число 6 ключевых направлений развития страны наряду с топливно-экономическим, аграрно-промышленным, комплексом индустриализации, торговли и транспорта.





«Политику развития туризма мы ориентировали на создание 6 региональных культурных кластеров с необходимой инфраструктурой, географически охватывающей весь Казахстан. Это, как вы знаете, «Астана – геополитический перекресток культур», «Алматы – колыбель цивилизации», «Восточный Казахстан – жемчужина Алтая», «Западный Казахстан – Каспийские ворота», «Южный Казахстан – возрождение Великого Шелкового Пути», «Северный Казахстан – единство природы и кочевой культуры». С учетом специфики регионов мы делаем большой акцент на развитие новых видов туризма для Казахстана. Это сакральный, экологический, охотничьи-трофейный, культурно-познавательный, медицинский и спортивный туризма» - сказал он.





По словам министра, для формирования карты в регионах Казахстана работают научные группы, которым в некоторых случаях удается добыть новые исторические данные. И уже к сентябрю министерство сможет представить первый вариант карты.





Помимо этого, А. Мухамедиулы рассказал о задачах созданного на прошлой неделе акционерного общества и национальной компании «Казахтуризм».





«Первая задача этого акционерного общества – продвижение туристического потенциала за рубежом, и второе – привлечение инвестиций. Мы хотим через нацкомпанию привлечь инвесторов в туристскую отрасль. Это приведет к появлению хозяйствующих субъектов, которые будут выполнять свои функции. На данный момент могу сказать, что многие зарубежные инвесторы заинтересованы в привлечении своих средств в туристскую отрасль Казахстана, потому как Казахстан представляет собой уникальные природные ландшафты, страна считается безопасной, и второе – это международный опыт. Во всех развитых странах есть специализированные туристские компании. По бюджету могу сказать, что на первом этапе они будут получать заработную плату (из государственного бюджета – от авт.), а со следующего года компания уже будет переходить на самоокупаемость», - подытожил он.





Татьяна Ковалева, Астана