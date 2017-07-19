Импорт казахстанской продукции в китайский Нинбо сократился на 66%
19 июля 2017, 11:33
В 2016 году сумма экспортируемых из Нинбо товаров составила $78,56 млн, объем импорта - $7,56 млн.
Объем импорта и экспорта между Казахстаном и китайским городом Нинбо стремительно сокращается. В 2016 году сумма экспортируемых из Нинбо товаров составила $78,56 млн, объем импорта - $7,56 млн, сообщает Zakon.kz.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего города суммы сделок снизились на 14 и 56% соответственно. За пять месяцев текущего года объем экспорта и импорта составил $37,9 млн. Сравнивая данные с прошлым годом, можно сделать вывод, что импорт увеличился на 1,2%, тогда как экспорт сократился на 66,3%.
«Снижение объемов торгово-экономического сотрудничества между нашими странами связано с непростой экономической ситуацией во всем мире. Я уверен, что в 2017 году торговые отношения между нами укрепятся. Нинбо третий год подряд занимает восьмое место среди всех городов Китая по объему внешней торговли. Казахстан самое крупное государство в центральной Азии и важный экономический и стратегический партнёр в реализации программы «Один Китай- один путь»,- отметил заместитель директора канцелярии иностранных дел при правительстве города Нинбо Чжэн Гомяо.
По его словам, Казахстан импортирует из Нинбо текстильную продукцию и бытовую технику, экспортирует в основном полезные ископаемые.
Город Нинбо находится на берегу Восточного китайского моря, в середине береговой линии Китая, в южной части экономически развитого дельта реки Янцзы. Он является экономическим центром провинции Чжецзян и одним из районов с самой оживлённой экономикой в Китае. ВВП на душу населения составляет более $16 тыс., общий объем ВВП по итогам прошлого года равен 854,1 млрд юаней.
Диляра Азанбекова
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