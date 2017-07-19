Безопасный отдых на воде: что делать при судорогах

В ДЧС Костанайской области дали рекомендации населению, которые независимо от вида водоёма и места купания нужно неукоснительно соблюдать как и меры безопасности на воде.





Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра. Наиболее благоприятные условия купания - ясная безветренная погода, температура воздуха 25 и более градусов. Наиболее приемлемыми являются следующие режимы купания: - при температуре воды 18 градусов - 6-8 минут, - при температуре воды 20 градусов - 10-12 минут, - при температуре воды свыше 20 градусов -15-20 минут. При длительном пребывании человека в воде и при переохлаждении могут возникнуть судороги.





Судорогой называется непроизвольное болезненное сокращение мышц во время плавания, вызванные длительным пребыванием в воде, часто служащие причиной несчастных случаев. Чаще всего судороги охватывают икроножные мышцы, что препятствует выполнению активных действий ногами. В этой ситуации нужно сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, осуществить захват руками больших пальцев ног и сильно потянуть на себя.

Положительный эффект достигается путём проведения массажа поражённых мышц.





При судорогах мышц передней поверхности бедра ноги нужно максимально согнуть в коленях и подтянуть (прижать) их руками к задней поверхности бедра. Судороги мышц живота устраняют путём подтягивания согнутых в коленях ног к животу. Судороги мышц рук устраняют путём сжимания и разжимания кулаков, сгибания и разгибания рук в локтевом суставе.





Следует помнить, что работа сведённой мышцей ускоряет исчезновение судорог. Устранив судороги, нужно плыть к берегу, поскольку они могут охватить мышцы снова. Если судороги охватили ноги и их не удалось ликвидировать, нужно лечь на спину и плыть к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами.





Главное в этой ситуации заключается в мобилизации всех сил на выход из создавшегося чрезвычайного положения, подавление страха и паники. Адекватно оценивайте свои силы: геройство и кураж на воде ни к чему хорошему не приводят.

Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, температура воздуха- 20-25 градусов.