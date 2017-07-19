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Сколько придется заплатить за «красивые» госномера авто - ДГД

19 июля 2017, 11:46

Согласно поправкам в закон по вопросам дорожного движения, увеличился размер госпошлины за выдачу ряда госномеров.

Расширен перечень номерных знаков автомобилей, за выдачу которых предусмотрен повышенный размер государственной пошлины, сообщает ДГД по Алматинской области, передает Zakon.kz.

Согласно поправкам в закон по вопросам дорожного движения, увеличился размер государственной пошлины за выдачу государственного номерного знака транспортных средств на так называемые «блатные» номера.

К ранее принятым номерам повышенного спроса 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 и 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 добавили новые номерные знаки, и знаки с одинаковыми буквами на номерном знаке.

Так, сумма государственной пошлины за выдачу государственных регистрационных номерных знаков с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль составила – 5 700% от МРП (129 333 тенге). Столько же придется заплатить за номера 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. За выдачу этих же номерных знаков, но уже с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль размер госпошлины уже составит – 11 400% (258 666 тенге).

За выдачу государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль – 19 400% (440 186 тенге).


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