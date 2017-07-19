Сменился секретарь Центральной избирательной комиссии

Сабила Мустафина избрана секретарем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе ЦИК РК.

«15 июня 2017 года внесены изменения и дополнения в п. 2 ст.11 Конституционного закона РК „О выборах в Республике Казахстан», согласно которым секретарь Центральной избирательной комиссии избирается на заседании ЦИК. 18 июля на заседании Центризбиркома член комиссии Мустафина Сабила Сапаровна в порядке ротации избрана секретарем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», — указывается в сообщении комиссии.

Ранее занимавший должность секретаря Центризбиркома в течение десяти лет Бахыт Мельдешов продолжит работу в комиссии в качестве члена ЦИК РК.

Сабила Сапаровна Мустафина родилась 09 ноября 1960 года. В 1982 году окончила Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист-организатор сельскохозяйственного производств». В 1990 году — Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ по специальности «политолог».

1982−1985 годы — старший экономист Целиноградского завода мясокостной муки; преподаватель, секретарь комитета комсомола Целиноградского сельскохозяйственного института;

1985−1991 годы — первый секретарь Советского райкома, второй секретарь Целиноградского обкома ЛКСМК;

1991−1995 годы — секретарь ЦК ЛКСМК, секретарь ЦК Союза молодежи Казахстана;

1995−1996 годы — заместитель генерального директора ТОО «Айсар»;

1996−1999 годы — консультант Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета;

1999−2003 годы — заведующая секретариатом министра Республики Казахстан, председателя Национальной комиссии по делам семьи и женщин при Президенте Республики Казахстан А.Б. Самаковой; Заведующая секретариатом Премьер-министра Республики Казахстан;

2003−2004 годы — государственный инспектор Канцелярии Президента Республики Казахстан; главный инспектор секретариата Государственного секретаря Республики Казахстан И.Н. Тасмагамбетова;

2004−2006 годы — заместитель акима г. Астаны;

2006−2008 годы — заведующая сектором социальной сферы отдела внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан;

2008−2011 годы — аким района «Сарыарка» города Астаны;

2011−2016 годы — аким района «Есиль» города Астаны;

2016−2017 — член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

Прочие должности: Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан. Кандидат в депутаты Верховного Совета КазССР 12-го созыва (1990).

Медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы» (2008).