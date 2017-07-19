Избрана секретарь Центризбиркома РК
19 июля 2017, 12:01
Им стала Мустафина Сабила Сапаровна.
На заседании Центризбиркома член комиссии Мустафина Сабила Сапаровна в порядке ротации была избрана секретарем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЦИК.
Ранее занимавший должность секретаря Центризбиркома в течение десяти лет Бахыт Мельдешов продолжит работу в комиссии в качестве члена ЦИК РК.
Как сообщалось, что 15 июня 2017 года внесены изменения и дополнения в п.2 ст.11 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», согласно которым секретарь Центральной избирательной комиссии избирается на заседании ЦИК.
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