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По итогам прошлой недели ЭКСПО в Астане посетило более 277 тысяч человек

19 июля 2017, 12:16

Общее число посетителей выставки с 10 июня по 16 июля составило 1 199 000.

С 10 по 16 июля ЭКСПО-2017 посетило 277 707 посетителей, то есть в среднем 39 672 человек в день, сообщает Zakon.kz

Общее число посетителей выставки с 10 июня по 16 июля составило 1 199 000.

Общее число человеко-посещений с 10.06. по 16.07 (суммарное количество посещений всех объектов выставки) – 8 890 638.

Топ посещаемых павильонов:
1. Плаза Африки
2. Египет
3. Россия
4. Турция
5. Япония
6. Индия
7. Королевство Саудовской Аравии
8. Узбекистан
9. Таиланд
10. Малайзия, Германия

По линии безопасности произошло 169 инцидентов, в основном это касалось вопросов поиска потерявшихся детей, нарушения общественного порядка, связанные с злоупотреблением спиртных напитков.

Фото: ALTAYNEWS

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