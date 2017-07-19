Казахстан ударит по радикализму женскими клубами
19 июля 2017, 12:16
В клубах «Кыз Жибек» прививают девушкам национальные ценности.
На базе ведущих вузов Казахстана разработан проект по профилактике религиозного радикализма «Женщина и религия», передает ИА «NewTimes.kz».
По словам министра по делам религий и гражданского общества Нурлана Ермекбаева, работа по профилактике религиозного радикализма и экстремизма в Казахстане направлена прежде всего на молодежь.
«Есть несколько конкретных проектов, например проект «Женщина и религия», который разработан на базе ведущих вузов страны. Действуют клубы «Кыз Жибек» по привитию девушкам национальных ценностей. Кроме того, сейчас запускается проект «Молодежь против экстремизма», победителем конкурса по предоставлению этого гранта стала неправительственная организация из Южного Казахстана. Это будет широкий проект с привлечением различных НПО», ― сказал Ермекбаев на пресс-конференции в правительстве.
Кроме того, он отметил, что в Казахстане действует сеть реабилитационных центров по социальной адаптации, а также «горячая» линия 114.
Фото: liliborodina.ru
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