Участковый осужден за гибель людей во время паводков под Карагандой

Он получил два года условно.

Участковый полиции приговорен к лишению свободы условно за халатность во время паводков в Каркаралинском районе, в котором погибли три человека и еще трое пострадали , сообщила пресс-секретарь Карагандинского областного суда Гульбаршин Житикова.





Согласно материалам уголовного дела 31 марта в селе Бесоба, в 12 километрах от отделения Сарышокы, началось движение талых вод. Аким села дал указание участковому инспектору Каркаралинского УВД запретить движение транспорта и людей по опасной автодороге.





"Вечером того же дня, объезжая территорию села, участковый встретил у отделения Карашокы десять жителей, которые самовольно сели в УАЗ. Сотрудник полиции не потребовал от жителей села покинуть автомашину и не запретил двигаться ему по опасной дороге. Также не принял меры по ограждению опасного участка дороги, оставил участок без присмотра", — отметили в суде.





Двигаясь по опасному участку в сторону поселка Бесоба "УАЗ" с людьми упал в воду. В результате три человека погибли, трое получили телесные повреждения разной степени тяжести.





"Суд приговорил признать участкового виновным по части 2 статьи 371 УК РК и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах в течение трех лет. С применением статьи 63 УК РК назначенное наказание считать условным. На весь срок подсудимому назначен пробационный контроль", — заключила Житикова.





Приговор в законную силу не вступил.



