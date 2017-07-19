Бракованные аттестаты получили более 40 тысяч кыргызских выпускников
19 июля 2017, 12:25
Министерство уже обменяло свыше 8 тысяч документов, однако из-за отсутствия готовых бланков до конца приемной кампании в вузы не успевает исправить ошибку всем выпускникам.
Несколько тысяч выпускников средних школ Кыргызстана получили аттестаты, в текст которых вкралась типографская ошибка, министерство образования производит замену брака, сообщили РИА Новости в пресс-службе образовательного ведомства.
После торжественной выдачи аттестатов выпускникам в июне выяснилось, что вкладыш документа с табелем успеваемости содержит ошибку в тексте на киргизском языке. Вместо "недействителен без аттестата" там напечатано "недействителен аттестат".
"При печати аттестатов о среднем образовании была допущена техническая ошибка. В настоящее время идет замена документов", — сообщили в ведомстве
Министерство уже обменяло свыше 8 тысяч документов, однако из-за отсутствия готовых бланков до конца приемной кампании в вузы не успевает исправить ошибку всем выпускникам, и вузам республики рекомендовано временно принимать существующие документы. Для выпускников, направляющихся на учебу за рубеж, аттестаты обмениваются в ускоренном порядке.
В марте нынешнего года Генпрокуратура КР возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Госрегистра страны в связи с выдачей 40 тысяч бракованных бланков свидетельств о рождении. В микротексте бланка написано "Свидетельство о заключении брака". В результате властям Кыргызстана поступило почти 12 тысяч жалоб от граждан, которых сняли с авиарейсов при пересечении госграницы или депортировали из-за рубежа в результате проблем с документами на ребенка.
Фото: Билим АКИpress
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