Бракованные аттестаты получили более 40 тысяч кыргызских выпускников

После торжественной выдачи аттестатов выпускникам в июне выяснилось, что вкладыш документа с табелем успеваемости содержит ошибку в тексте на киргизском языке. Вместо "недействителен без аттестата" там напечатано "недействителен аттестат".





"При печати аттестатов о среднем образовании была допущена техническая ошибка. В настоящее время идет замена документов", — сообщили в ведомстве





Министерство уже обменяло свыше 8 тысяч документов, однако из-за отсутствия готовых бланков до конца приемной кампании в вузы не успевает исправить ошибку всем выпускникам, и вузам республики рекомендовано временно принимать существующие документы. Для выпускников, направляющихся на учебу за рубеж, аттестаты обмениваются в ускоренном порядке.



