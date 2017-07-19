В частности, основными предметами деятельности общества является: организация и проведение международных выставок; мероприятий по: развитию детского и юношеского туризма, увеличению потока въездного туризма, развитию медицинского туризма, организации ярмарок, аукционов, деловых и развлекательных мероприятий, направленных на продвижение имиджа страны; внешнеэкономическую и инвестиционную деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан; другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Уставной капитал общества сформировать за счет республиканского имущества, находящегося на балансе республиканского государственного казенного предприятия «Национальный музей Республики Казахстан».

Постановление вводится в действие со дня его подписания.