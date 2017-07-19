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Создано акционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism»

Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2017 года № 428 «О создании акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism»

В частности, основными предметами деятельности общества является: организация и проведение международных выставок; мероприятий по: развитию детского и юношеского туризма, увеличению потока въездного туризма, развитию медицинского туризма, организации ярмарок, аукционов, деловых и развлекательных мероприятий, направленных на продвижение имиджа страны; внешнеэкономическую и инвестиционную деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан; другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Уставной капитал общества сформировать за счет республиканского имущества, находящегося на балансе республиканского государственного казенного предприятия «Национальный музей Республики Казахстан».

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

 

19 июля 2017, 12:36
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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