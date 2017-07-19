В Алматинской области сторож обворовывал организацию, которую охранял
19 июля 2017, 12:51
Ущерб составил около 2 млн тенге.
В Алматинской области полиция задержала сторожей двух предприятий, подозреваемых в краже охраняемого ими имущества, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
Один из фактов зарегистрирован в Енбекшиказахском районе. На одном из складов строительной компании неизвестные украли 9 алмазных дисков на общую сумму около 2 миллионов тенге. По «горячим следам» местным полицейским удалось раскрыть кражу и задержать подозреваемого.
«Установлено, что алмазные диски были похищены 39-летним сторожем этого же предприятия, взломавшим замок охраняемого им складского помещения. Сейчас по факту кражи возбуждено уголовное производство, а украденное дорогостоящее оборудование, обнаруженное в доме подозреваемого, уже возвращено законному владельцу», - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.
Как выяснилось, аналогичный факт зарегистрирован вчера в Каратальском районе, где полицейские задержали сторожа местного предприятия по производству риса. Задержанный мужчина также подозревается в краже продукции со склада родного предприятия.
«Похищенный со склада рис оценен на сумму более 2,5 миллионов тенге. Подозреваемый уже признался в совершении кражи. Расследование по факту продолжается в производстве Каратальской районной полиции», - отметили в полиции.
фото: bryansktoday.ru
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