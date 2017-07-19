Вопросы выдворения иностранцев и лиц без гражданства за пределы Республики Казахстан

Развитие международного сторудничества, привлечение иностранных инвестиций, снятие ограничений на въезд и пребывание иностранцев в Республику Казахстан, привело к увеличению числа иностранных граждан и лиц без гражданства, посещающих Республику Казахстан с различными целями. В страну пребывает на временное и постоянное место жительства большое число иностранных граждан. В этой связи в последние годы существенно обострились вопросы правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, правил въезда и выезда, в том числе принудительного выдворения иностранцев.

Нельзя также не учитывать заключение Республикой Казахстсан ряда международных договоров и соглашений, которые содержат нормы об иностранцах.

В своем выступлении на 7 съезде судей Президент Н.Назарбаев отметил, что «в Казахстане равным образом должны защищаться права и законные интересы как наших соотечественников, так и иностранцев, как общества в целом, так и отдельно взятого индивида, независимо от их происхождения, гражданства, социального положения, убеждений и религиозных воззрений».

В соответствии со статьей 12 Конституции Республики Казахстан иностранцы и лица без гражданства пользуются правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами.

Конституцией Республики Казахстан гарантировано права каждого, кто законно находится на территории Республики Казахстан, свободно передвигаться по ее территории и свободно выбирать местожительство, кроме случаев, оговоренных законом.

Касательно иностранных граждан ограничения свободы передвижения и выбора местожительства предусмотрены Законом «О правовом положении иностранцев», Гражданским процессуальным кодексом, Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Республики Казахстан.

В настоящее время юридической общественносью затрагиваются вопросы относительно целесообразности регулирования одних и тех же правовых отношений об ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства, в частности по выдворению, во всех трех формах судопроизводства.

Уголовный кодекс выполняет функцию охраны человека, общества и государства от общественно опасных преступных посягательств. Необходимость уголовного наказания за отдельные виды преступлений очевидна и бесспорна.

Обсуждаемая тема коснется выдворения иностранцев в административном судопроизводстве и выдворения в порядке гражданского судопроизводства, различия и сходства в их содержании.

Административное выдворение за пределы Республики Казахстан иностранцев или лиц без гражданства может применяться в качестве основного или дополнительного административного взыскания, налагаемого в порядке и по основаниям, установленным особенной частью КоАП.

Основаниями применения выдворения являются:

осуществление иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами и международными организациями деятельности, препятствующей и (или) способствующей выдвижению и избранию кандидатов, политических партий, выдвинувших партийный список, достижению определенного результата на выборах (статья 109);

приставание в общественных местах (часть 3 статьи 449);

нарушение законодательства о религиозной деятельности и религиозных объединениях (часть 3 статьи 490);

представление заведомо ложных сведений в государственные органы Республики Казахстан при получении документов, удостоверяющих личность, либо при подаче заявления для получения разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан или о приеме в гражданство Республики Казахстан либо восстановлении в гражданстве Республики Казахстан (часть 2 статьи 495);

нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан (часть 2 статьи 513);

нарушение режима Государственной границы Республики Казахстан (часть 2 статьи 514);

нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения (статья 517);

привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан, незаконное осуществление иностранцем или лицом без гражданства трудовой деятельности в Республике Казахстан (часть 4 статьи 519);

неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Республики Казахстан (часть 2 статьи 516).

В гражданском судопроизводстве рассмотрение дел по заявлению органов внутренних дел о выдворении иностранцев или лиц без гражданства за пределы Республики Казахстан за нарушение законодательства Республики Казахстан осуществляется в порядке особого производства (глава 49 ГПК).

Институт выдворения в гражданском судопроизводстве введен Законом РК от 22.07.2011 № 478-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам миграции населения».

По содержанию административное выдворение и выдворение в порядке гражданского судопроизводства имеет ряд схожих черт и признаков.

Согласно нормативному постановлению Верховного Суда Республики Казахстан «О судебной практике рассмотрения дел о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства» следует, что по содержанию административное выдворение и выдворение в порядке гражданского судопроизводства представляют собой принудительное или контролируемое уполномоченными органами самостоятельное перемещение иностранцев или лиц без гражданства за пределы Республики Казахстан, осуществляемое на основании постановления (решения) суда за совершение административного правонарушения либо нарушения законодательства.

Основанием как для гражданско-правовой, так и для административной ответственности иностранца в виде выдворения иностранца за пределы Республики Казахстан является совершение им деяния, содержащего признаки состава правонарушения.

Большинство рассмотренных в судах гражданской юрисдикции гражданских дел о выдворении иностранного гражданина из Республики Казахстан касаются административного правонарушения, совершенного иностранцем ранее и за которое ему было уже назначено административное взыскание.

К примеру, гражданское дело о выдворении иностранки Ш. за нарушение правил дорожного движения. За совершенное административное правонарушение указанное лицо привлечено к административной ответственности. Затем департамент внутренних дел обратился в суд гражданской юрисдикции с иском о выдворении.

В соответствии со статьей 41 Кодекса об административных правонарушениях административное выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства является видом административного взыскания.

Вынесение судом в порядке гражданского судопроизводства решения о выдворении иностранца из Республики Казахстан призвано обеспечить задачу охраны общественных интересов от правонарушений, а также предупреждение их совершения. Между тем охрана общественных порядка является задачей законодательства об административных правонарушениях (статья 6).

Согласно статье 40 Кодекса административное взыскание является мерой государственного принуждения, применяемой уполномоченными на то законом судьей, органами (должностными лицами) за совершение административного правонарушения, и заключается в предусмотренном настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод лица, совершившего такое правонарушение.

Приминительно к вышеприведенному примеру с иностранкой Ш. - административное взыскание в рамках административного производства и выдворение в гражданском судороизводтве, в обоих случаях по своему содержание - это наказание за совершение одного и того же административного правонарушения. В гражданском судопроизвостве инстранке установлена дополнительная ответственность, которая влечет ограничения к ранее назначенному административному взысканию. Ограничивается право инстранца на место жительства и свободу передвижения.

Обощение судебной практики указанной категории гражданских дел показало, что не каждое административное взыскание является основанием для выдворения иностранца. Судами решение выносится в зависимости от степени общественной опасности того или иного вида админстративного правонарушения, а также иных заслуживающих внимание обстоятельств как наличие семьи и несовершеннолетних детей, престарелых родителей и других близких родственников.

В каждом случае для иностранца возможны разные последствия - разрушение семьи, оставление детей и утрата бизнеса в нашей стране.

Данные критерии оценки обстоятельств дела присущи суду административной юрисдикции при разбирательстве административных дел, эти обстоятельства принимаются во внимание при назначении взыскания. Такие критерии оценки обстоятельств как тяжесть совершенного правонарушения и степень общественной опасности в целом не характерны для гражданского судпроизводства. В этой связи, по нашему мнению, вопрос о выдворении иностранного гражданина в рамках гражданского судопроизводства требует анализа и изучения.

Судья Алматинского районного

суда города Астаны Тагажаева А.Б.