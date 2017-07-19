На Филиппинах боевики обстреляли охрану президента
19 июля 2017, 12:56
Боевики переоделись в правительственных солдат и устроили стрельбу на одном из КПП.
Не менее 50 боевиков-маоистов открыли огонь по двум автомобиля охраны президента Филиппин Родридо Дутерте в провинции Котабато на юге страны, передает "Росбалт".
Боевики переоделись в правительственных солдат и устроили стрельбу на одном из КПП. Пострадали двое сотрудников службы безопасности.
«Когда наш второй автомобиль заметил, что они ненастоящие солдаты, наши военные открыли огонь по ним», — рассказал сотрудник президентской охраны полковник Майк Акино.
При этом, по данным агентства Anadolu, пострадали семь человек, о погибших не сообщается.
Как сообщили в местной полиции, сотрудники охраны президента находились между городами Араканом и Давао, когда произошел инцидент, и направлялись в город Кагаян-де-Оро, чтобы провести проверку безопасности перед запланированным визитом президента страны Родриго Дутерте. Сам президент находился в другом регионе и не пострадал.
В минувший вторник Дутерте обратился к парламенту с просьбой продлить военное положение в стране до конца года для борьбы с местными террористическими группировками.
Фото: Телеканал "Звезда"
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869289-1444d690cd531ef90a39145f1cf4bc60
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...