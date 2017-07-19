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На Филиппинах боевики обстреляли охрану президента

19 июля 2017, 12:56

Боевики переоделись в правительственных солдат и устроили стрельбу на одном из КПП.

Не менее 50 боевиков-маоистов открыли огонь по двум автомобиля охраны президента Филиппин Родридо Дутерте в провинции Котабато на юге страны, передает "Росбалт".
Боевики переоделись в правительственных солдат и устроили стрельбу на одном из КПП. Пострадали двое сотрудников службы безопасности.
«Когда наш второй автомобиль заметил, что они ненастоящие солдаты, наши военные открыли огонь по ним», — рассказал сотрудник президентской охраны полковник Майк Акино.
При этом, по данным агентства Anadolu, пострадали семь человек, о погибших не сообщается.
Как сообщили в местной полиции, сотрудники охраны президента находились между городами Араканом и Давао, когда произошел инцидент, и направлялись в город Кагаян-де-Оро, чтобы провести проверку безопасности перед запланированным визитом президента страны Родриго Дутерте. Сам президент находился в другом регионе и не пострадал.
В минувший вторник Дутерте обратился к парламенту с просьбой продлить военное положение в стране до конца года для борьбы с местными террористическими группировками.

Фото: Телеканал "Звезда"

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