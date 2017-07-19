На Филиппинах боевики обстреляли охрану президента

Боевики переоделись в правительственных солдат и устроили стрельбу на одном из КПП.

Не менее 50 боевиков-маоистов открыли огонь по двум автомобиля охраны президента Филиппин Родридо Дутерте в провинции Котабато на юге страны , передает , передает "Росбалт"

Боевики переоделись в правительственных солдат и устроили стрельбу на одном из КПП. Пострадали двое сотрудников службы безопасности.

«Когда наш второй автомобиль заметил, что они ненастоящие солдаты, наши военные открыли огонь по ним», — рассказал сотрудник президентской охраны полковник Майк Акино.

При этом, по данным агентства Anadolu, пострадали семь человек, о погибших не сообщается.

Как сообщили в местной полиции, сотрудники охраны президента находились между городами Араканом и Давао, когда произошел инцидент, и направлялись в город Кагаян-де-Оро, чтобы провести проверку безопасности перед запланированным визитом президента страны Родриго Дутерте. Сам президент находился в другом регионе и не пострадал.

В минувший вторник Дутерте обратился к парламенту с просьбой продлить военное положение в стране до конца года для борьбы с местными террористическими группировками.



