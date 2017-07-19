О некоторых вопросах совершенствования уголовного судопроизводства, связанного с участием в нем несовершеннолетнего

Статья 352 ч.1 УПК РК, введенного в действие 01 января 1998 года, оставляла на усмотрение суда необходимость присутствия законных представителей при допросе несовершеннолетних свидетелей и потерпевших в ходе судебного следствия. Присутствие педагога при допросе несовершеннолетних в возрасте до 14 лет было обязательным, целесообразность же присутствия законных представителей при допросе несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет определялась судом.

С введением в действие нового уголовно-процессуального закона процедура допроса несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля в некоторой степени претерпела свои изменения.

Так, по смыслу ч. 1 ст.371 УПК РК, при допросе в судебном следствии несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего любого возраста, присутствие как законного представителя, так и педагога является обязательным.

Надо полагать, что изменение позиции законодателя было обусловлено желанием максимально гарантировать учет особенностей психики несовершеннолетнего при допросе.

Судебная практика показывает, что несовершеннолетний может оказаться чуть ли не единственным очевидцем преступления. В подобной ситуации показания несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего приобретают по делу особую значимость. Не всегда влияние законных представителей на несовершеннолетних мотивировано желанием оказать содействие правосудию. В ряде случаев поведение законных представителей обусловлено намерением минимизировать дачу показаний их несовершеннолетними детьми, обезопасив их от каких-либо последствий в будущем. Иногда законные представители могут и сами быть вовлечены в орбиту уголовного процесса в том или ином процессуальном статусе. Безусловно, что в таких случаях присутствие законного представителя при допросе несовершеннолетнего может отрицательно сказаться на правдивости показаний последнего. Естественно, что установление истины по делу может оказаться затруднительным либо невозможным, что в конечном итоге может привести к судебной ошибке, как в виде незаконного осуждения, так и несправедливого оправдания подсудимого.

Надо сказать, что законодатель предусмотрел несколько иной порядок допроса несовершеннолетних свидетеля или потерпевшего на стадии досудебного расследования. Так, в силу ч.1 ст.215 УПК РК, участие законных представителей при допросе несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего является правом, а не обязанностью.

Уровень профессионализма судей Республики Казахстан, присутствие педагога в судебном заседании, звуко-, видеофиксация процесса, позволяют максимально обеспечить деликатность допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших и в отсутствие их законных представителей, минимизировать вероятность каких-либо психических последствий допроса несовершеннолетних в главном судебном разбирательстве.

В свете изложенного представляется правильным вернуться к прежнему порядку, оставив за судом право определять целесообразность присутствия законных представителей при допросе несовершеннолетних свидетелей и потерпевших в возрасте от 14-ти до 18-ти лет.

Как уже было сказано, при допросе несовершеннолетних в главном судебном разбирательстве принимает участие педагог. При этом законодатель четко не обозначил конкретно каких-либо определенных педагогов, которые могут и должны участвовать при допросе несовершеннолетних.

Практика показывает, что не всегда и не все педагоги принимают активное участие при разбирательстве дела в суде позволяющие для ребенка создать необходимый климат, исключающий психотравмирующую ситуацию и раскрыться ребенку, позволив дать им ценные, а порой чуть ли не единственные показания, позволяющие суду принять правильное процессуальное решение. В ряде случаев это может быть связано либо с неопытностью педагогов, либо с тем, что педагоги, не смотря на разъяснения им их прав в суде, не всегда понимают их роль в судебном заседании.

Представляется, что для разрешения такой ситуации нет необходимости изменять законодательство. Вероятно, достаточным будет на уровне органов образования осмыслить необходимость закрепления участия в уголовных процессов определенных желательно опытных педагогов. Участие одних и тех же педагогов в уголовном процессе позволит им правильно понять суть задач, которые перед ним стоят, а соответственно принять самое активное участие при допросе несовершеннолетних.

Как известно, при участии в уголовном процессе несовершеннолетнего в том или ином процессуальном статусе обязательно участие и его законного представителя. В ряде случаев, могут иметь место случаи, когда установить местонахождение законного представителя, т.е. родителей, усыновителей, опекунов и т.д. не представляется возможным, либо законный представитель сам участвует в уголовном процессе в том или ином процессуальном статусе, либо законный представитель содержится под стражей, находится в местах лишения свободы, страдает психическим заболеванием, страдает алкоголизмом, либо допустим находится в статусе подсудимого, свидетеля и т.д. и т.п., т.е. в такой ситуации, когда он по тем или иным причинам не может представлять интересы несовершеннолетнего.

В таких случаях, как у органов досудебного расследования, так и суда могут возникать трудности с определением того, кто в подобных случаях должен выступать в уголовном процессе в качестве законного представителя. В практике имели место случаи, когда от безвыходности ситуации органы досудебного расследования привлекали к участию в деле в качестве законных представителей совершеннолетних братьев, сестер, других родственников, органы образования, т.е. лиц, которые юридически не являются законными представителями.

Как выходить из такой ситуации, законодатель не оговорил. Представляется целесообразным законодательно закрепить, что в случае не установления местонахождения законных представителей, либо невозможности по уважительным причинам (объективным обстоятельствам) ими представлять интересы несовершеннолетних, исполнение таких обязанностей в уголовном процессе возлагать на органы, осуществляющие функции по опеки и попечительству.

Как известно, новым уголовно процессуальным законом предусмотрен институт ускоренного досудебного расследования. Ускоренное досудебное расследование может производиться по преступлениям небольшой и средней тяжести, а также тяжким преступлениям, если собранными доказательствами установлены факт преступления и совершившее его лицо, полное признание им своей вины, согласие с размером (суммой) причиненного ущерба (вреда) с уведомлением об этом подозреваемого и разъяснением ему правовых последствий этого решения. Ускоренное досудебное расследование должно быть закончено в течение пятнадцати суток. Лицо, осуществляющее досудебное расследование, производит только те следственные и иные процессуальные действия, результаты которых фиксируют следы уголовного правонарушения и иные доказательства вины подозреваемого, обвиняемого.

Законодатель исключил возможность проведение ускоренного досудебное расследование не по уголовным правонарушениям, совершенным несовершеннолетними.

Для взрослого, вовлеченного в орбиту уголовного процесса длительность проведения предварительного следствия в определенной степени это стресс, а для лица, не достигшего совершеннолетия тем более.

Поэтому думается необходимым осмыслить целесообразность исключения из уголовно-процессуального закона нормы, устанавливающей запрет на проведение ускоренного досудебного расследования в отношении несовершеннолетнего.