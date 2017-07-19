22-летний североказахстанец грабил ломбарды в столице
19 июля 2017, 12:58
В настоящее время подозреваемый водворен в Изолятор временного содержания ДВД Астаны.
Сотрудниками столичной полиции задержан подозреваемый в совершении ограблений ломбардов города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий был задержан 22-летний житель Северо-Казахстанской области, подозреваемый в ограблении столичных ломбардов.
"Грабитель заходил в ломбарды и под предлогом примерить просил показать ювелирные изделия (кольца, золотые часы, цепочки), улучив момент, выхватывал из рук продавца ценные украшения и скрывался. Он заранее присматривал ломбарды, в котором не было охраны. Таким образом им совершено 6 фактов грабежа. Сейчас он дает признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Проводится расследование по статье 191 УК РК (грабеж). Установлено, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу", - сообщили детали в полиции.
В настоящее время подозреваемый водворен в Изолятор временного содержания ДВД Астаны. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.
фото: mostevent.ru
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