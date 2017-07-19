Инфляция в РК составила 3,7% за первое полугодие

Годовая инфляция сохранилась на уровне 7,5%, как и в предыдущие два месяца.

В июне 2017 года инфляция в месячном выражении составила 0,4%, за первое полугодие инфляция составила 3,7% и остается ниже показателя аналогичного периода предыдущего года (4,6%), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.





Годовая инфляция сохранилась на уровне 7,5%, как и в предыдущие два месяца. Сохранение инфляционного фона обусловлено негативным влиянием со стороны факторов предложения – сравнительно высоким ростом цен на отдельные виды продовольствия (овощная, мясомолочная продукция).





Показатель базовой инфляции 1 , который исключает влияние волатильных факторов, в июне не только сложился на более низком уровне по сравнению с общей инфляцией, но и продолжил нисходящий тренд – с 6,9% до 6,8% за последние 12 месяцев.





Проведенный в июне опрос населения по восприятию инфляции демонстрирует относительную стабильность оцениваемого населением роста цен как фактического, так и будущего. То есть колебания в распределении ответов в ту или другую сторону несущественны.





Оценка населением роста цен за последние 12 месяцев снизилась. С 57,3% в майском опросе до 55,1% уменьшилась доля опрошенных, дающих высокие оценки росту цен, при одновременном повышении с 36,0% до 36,5% доли респондентов, отметивших неизменную либо замедляющуюся динамику потребительских цен. По сравнению с прошлым опросом уменьшилась доля населения, предполагающего более быстрый или такой же, как и сейчас, рост цен в следующие 12 месяцев, – с 53,3% до 51,4%.





Умеренную ценовую динамику в следующем месяце ожидает порядка 2/3 опрошенных (в текущем году доля варьируется в пределах 65-71%).





В июне 2017 года количественная оценка инфляции на год вперед (инфляционные ожидания), рассчитываемая по данным ответов на вопрос «Как, по Вашему мнению, в целом изменятся цены в следующие 12 месяцев?», составила 6,4%. В текущем году оценка инфляции на год вперед находится в пределах 5,9-6,6% и продолжает оставаться внутри целевого коридора на 2018 год (5-7%). Это свидетельствуют о том, что инфляционные ожидания населения находятся на низком уровне.