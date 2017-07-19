В частности, акцизные посты устанавливаются на территории налогоплательщиков по адресу производства или по адресу, указанному в лицензии, непосредственно в местах осуществления производства:

1) этилового спирта;

2) алкогольной продукции (кроме пива и пивных напитков);

3) бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива (далее - нефтепродукты);

4) табачных изделий.

Руководство и координация деятельности акцизного поста осуществляется руководителями органов государственных доходов областей, городов Алматы и Астана по месту осуществления производства подакцизных товаров.

Организация места нахождения и состав работников акцизного поста, утверждается приказом руководителя органа государственных доходов.

В график дежурства акцизного поста включаются работники территориальных органов государственных доходов (далее - должностные лица), а также при необходимости, Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет).

Посещение акцизного поста осуществляется должностными лицами, включёнными в график дежурства в соответствии с графиком дежурства и согласно регламенту работы производителя.

Время нахождения должностного лица на акцизном посту определяется исходя из времени, необходимого для осуществления функции, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил.

По результатам нахождения на акцизном посту заполняется акт посещения акцизного поста производителя этилового спирта и алкогольной продукции или акт посещения акцизного поста производителя нефтепродуктов по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Также пломбирование и снятие одноразовых индикаторных контрольных пломб осуществляется должностными лицами, о чем составляется акт опломбирования и/или снятия пломб по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

При возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера указанные пломбы снимаются представителями производителя.

Факт чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера подтверждается уполномоченным органом в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Должностное лицо на следующий рабочий день после нахождения на акцизном посту посредством информационной системы обеспечивает передачу в Комитет отчета по объемам производства и реализации этилового спирта и (или) алкогольной продукции (кроме виноматериала) по акцизному посту по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам, отчета об объемах реализации (отгрузки) бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам, отчета об объемах производства, реализации (в том числе экспорта) и импорта табачных изделий предприятиями, производящими табачные изделия по форме, согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

Должностное лицо после посещения акцизного поста заполняет журнал учета производства и реализации подакцизной продукции по форме, согласно приложению 7 к настоящим Правилам.

Журнал учета пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется подписью руководителя и печатью соответствующего органа государственных доходов.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.