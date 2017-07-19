К вопросу о проблеме обязанности использовать земли населенных пунктов в соответствии с их целевым назначением

Юрист Баженов М.В.

Магистр юридических наук

Вопросы правового регулирования земельных отношений для Республики Казахстан являются одними из самых важных и всегда актуальных, что обуславливается историческими, культурными и ментальными особенностями, присущими народу Казахстана.

В совокупности правовых норм, регулирующих земельные отношения, в свою очередь, ярким образом выделяются нормы, устанавливающие обязанности собственников земельных участков и землепользователей.

Из пп. 1 п. 1 ст. 65 Земельного кодекса Республики Казахстан (ЗК РК) следует, что одной из основных обязанностей собственников земельных участков и землепользователей является обязанность использовать землю в соответствии с ее целевым назначением, а при временном землепользовании, в соответствии с актом предоставления земельного участка или договором аренды.

Ответственность за нарушение данной обязанности предусмотрена ст. 339 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП) и п. 2 ст. 93 ЗК РК, более того, ч. 1 п. 4 ст. 386 Налогового кодекса Республики Казахстан (НК РК) РК также предусмотрены негативные последствия в виде увеличения определенных налоговых ставок земельного налога.

Так, в соответствии со ст. 339 КоАП, невыполнение обязанностей собственниками земельных участков и землепользователями по использованию земельных участков, проявившееся в: 1) использовании земель не по целевому назначению; 2) неосуществлении мероприятий по охране земель, предусмотренных законодательным актом в области земельных отношений, - влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства - в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

Действие (бездействие), предусмотренное частью первой ст. 339 КоАП, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства - в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.

Согласно п. 2 и пп. 1 п. 3 ст. 93 ЗК РК, в случаях если земельный участок используется с нарушением законодательства РК, то такой земельный участок подлежит принудительному изъятию в порядке, предусмотренном статьей 94 ЗК РК. К случаям использования земельного участка с нарушением законодательства РК относится, помимо прочих, использование земельного участка или его части не в соответствии с целевым назначением.

Согласно ч. 1 п. 4 ст. 386 НК РК, по земельным участкам, предназначенным для строительства объектов и не используемым в соответствующих целях или используемым с нарушением законодательства РК, базовые ставки налога, установленные статьями 381 (базовые ставки на земли населенных пунктов), 382 (базовые налоговые ставки на придомовые земельные участки), 383 (базовые налоговые ставки на земли промышленности, расположенные вне населенных пунктов), 384 (базовые налоговые ставки на земли промышленности, расположенные в черте населенных пунктов) и 386 (базовые налоговые ставки на земельные участки, выделенные под автостоянки, автозаправочные станции, занятые под казино) НК РК, увеличиваются в десять раз с даты вручения уполномоченным органом по контролю за использованием и охраной земель письменного предупреждения собственнику или землепользователю о необходимости использования земельного участка по назначению и (или) необходимости устранения нарушения законодательства РК, кроме ставок, установленных строками 23 - 26 таблицы статьи 381 НК РК.

Между тем, из ч. 4 п. 1 ст. 109 ЗК РК (данная часть была введена в ЗК РК Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в РК» от 29.12.2014 г.) следует, что на сегодняшний день не требуется изменения целевого назначения земельного участка населенного пункта в случае использования его в рамках одной функциональной зоны, которые, в свою очередь, подробно указаны в ст. 107 ЗК РК.

При этом согласно ч. 3 п. 1 ст. 109 ЗК РК (также введенной в ЗК РК указанным Законом РК от 29.12.2014 г.), целевое назначение земельных участков населенных пунктов определяется в соответствии с функциональными зонами, предусмотренными п. 3 ст. 107 ЗК РК. Которые, в свою очередь, как это следует из общей логики норм ЗК РК, должны быть определены путем зонирования (т.е. определения территории земель с установлением их целевого назначения и режима использования) и с учетом генеральных планов, проектов детальной планировки и застройки (при наличии этих проектов) и проектов земельно-хозяйственного устройства территории (для населенных пунктов с числом жителей менее 5 тысяч допускается использование упрощенной схемы генерального плана развития и застройки населенного пункта или утвержденной в установленном порядке градостроительной документации) населенных пунктов, в состав которых они входят.

29.12.2014 г. из ЗК РК было исключено понятие классификатора целевого назначения земельных участков, а также все нормы, с ним связанные. 27.02.2015 г. приказом Министра национальной экономики РК «О признании утратившим силу приказа Министра регионального развития РК от 2 июня 2014 года № 158/НҚ «Об утверждении Классификатора целевого назначения земель Республики Казахстан»» утратил силу приказ Министра регионального развития РК «Об утверждении Классификатора целевого назначения земель Республики Казахстан» от 02.06.2014 г.

Таким образом, с момента вступления в силу вышеуказанного Закона РК о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК, включая ЗК РК, а также указанного приказа Министра национальной экономики РК, исходя из смысла внесенных изменений и дополнений в ЗК РК, целевое назначение земельных участков для земель населенных пунктов утратило свое определяющее значение, которое, в свою очередь, приобрели функциональные зоны.

Из чего следует, что, начиная с данного момента, собственники земельных участков и землепользователи должны использовать земельные участки населенных пунктов не обязательно по их прямому целевому назначению, но обязательно в рамках функциональной зоны, в которую они входят. При этом менять целевое назначение земельных участков при таком использовании собственники земельных участков и землепользователи не должны.

Данное утверждение подтверждается логикой толкования рассматриваемых норм, осуществляемого Министерством национальной экономики РК и выраженного в ответах Министра данного Министерства (к примеру, ответ от 02.06.15 г на вопрос № 297505, ответ от 22.01.15 г. на вопрос № 293932, ответ от 28.01.15 г. на вопрос № 294121), из которых однозначно следует, что ч. 4 п. 1 ст. 109 ЗК РК действительно освобождает собственников земельных участков и землепользователей менять целевое назначение земельных участков населенных пунктов при условии использования их в одной функциональной зоне.

Между тем, несмотря на изложенное, в момент проведения соответствующей реформы земельного законодательства РК и внесения в ЗК РК рассматриваемых изменений и дополнений, норма пп. 1 п. 1 ст. 65 ЗК РК не была приведена в надлежащее соответствие с внесенными изменениями и дополнениями, то есть обязанность использовать земельные участки согласно их целевому назначению не была заменена, в отношении земельных участков населенных пунктов, на обязанность использовать земельные участки согласно функциональным зонам, в которые они входят. В связи с чем, ст. 339 КоАП, пп. 1 п. 3 ст. 93 ЗК РК, а также ч. 1 п. 4 ст. 386 НК РК также не были изменены соответствующим образом.

Ввиду чего, в настоящее время собственники земельных участков и землепользователи обязаны использовать земельные участки населенных пунктов по их целевому назначению, при этом в случае нарушения данной обязанности, для собственников земельных участков и землепользователей могут наступить соответствующие ответственность и негативные последствия.

В правоприменительной практике, как это следует, из досье на проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования земельных отношений» от 17.02.2017 г., положение ч. 4 п. 1 ст. 109 ЗК РК чиновниками на местах игнорируется, чиновники продолжают требовать от собственников земельных участков и землепользователей произведения смены целевых назначений земельных участков населенных пунктов, несмотря на то, что земельные участки используются в рамках одной функциональной зоны.

Содержание рассматриваемого внутреннего противоречия норм ЗК РК, являющегося причиной противоречия норм других законодательных актов нормам ЗК РК, недопустимо, в связи с чем, требуется срочное принятие соответствующих мер, направленных на устранение данного противоречия.

По нашему мнению, пп. 1 п. 1 ст. 63 ЗК РК должен быть изложен в следующей редакции: использовать землю в соответствии с ее целевым назначением, а при временном землепользовании - в соответствии с актом предоставления земельного участка или договором аренды (договором временного безвозмездного землепользования), за исключением земли населенных пунктов, которая должна использоваться в рамках функциональной зоны, в которую она входит.

Пп. 1 п. 3 ст. 93 ЗК РК, а также вышеуказанные нормы КоАП и НК РК также должны быть приведены в соответствие с предлагаемой редакцией пп. 1 п. 1 ст. 63 ЗК РК.