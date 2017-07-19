Интерес банков к госбумагам падает

Государственные ценные бумаги и ноты Нацбанка уже не приносят высокую доходность для банков, что создает условия для направления ресурсов в сектор реальной экономики. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель председателя Национального банка (НБ) Олег Смоляков, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По словам замглавы НБ РК, базовая ставка стала индикатором стоимости денег в Казахстане. В первом полугодии регулятор дважды снижал ее значение с 12 до 10,5%. Однако вслед за базовой ставкой снижается доходность по инструментам изъятия ликвидности Национального банка.

«В частности, по краткосрочным нотам. Доходность последнего июньского аукциона по размещению нот сроком обращения 7 дней составила 9,8%. Годичных нот — 8,9%. Таким образом, ноты уже не приносят высокую доходность для банков, что создает условия для направления ресурсов в реальную экономику. Тренды июля — такие же, то есть происходит снижение ставок по нотам и ГЦБ», — пояснил Олег Смоляков.

Он добавил, что в результате выпуска краткосрочных нот с разными сроками обращения — от семи дней до года, а также ГЦБ Минфина, была сформирована кривая доходности на 10 лет. Поэтому финансовый рынок может определить стоимость денег на достаточно длинный период.

При этом кредитование экономики в тенге возросло на 3,8%, а в иностранной валюте, наоборот, снизилось на 10,3%. Также растет и объем тенговой массы на рынке — денежная масса в нацвалюте с начала года увеличилась на 920 млрд тенге.

«Инфляция за первое полугодие 2017 года сложилась на уровне 3,7% по сравнению с 4,6% в первом полугодии 2016 года. На годовом уровне относительно к прошлому году инфляция сложилась на уровне 7,5% и находится в пределах целевого коридора. При этом более низкие показатели базовой инфляции, то есть инфляции без учета волатильных компонентов, свидетельствует о нисходящем тренде. Также по нашим оценкам инфляционное ожидание населения находится на стабильном уровне — в июне 2017 года, опрос, который мы провели, показывает, что количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед составила 6,4%», — заявил Олег Смоляков.

При этом представитель Нацбанка отметил, что курс тенге подвержен влиянию фундаментальных внутренних и внешних факторов. Так, на конец июня биржевой курс тенге укрепился с начала года на 3,3 %. Золотовалютные резервы Нацбанка составили 30 млрд долларов, увеличившись с начала года на 2,6%. Валютные активы Нацфонда в иностранной валюте составили 62 млрд долларов. Общие международные резервы составляют 92 млрд долларов или 65% от ВВП. Вклады в тенге за январь-май 2017 года выросли на 11,8%.

«В результате уровень долларизации депозитов снизился с 54,7% в декабре 2016 года до 48,2% в мае 2017 года. Ставки по депозитам полностью определяются участниками рынка. Нацбанк напрямую не осуществляет их регулирования, обозначая лишь максимальные значения. По тенге максимальная ставка привлечения депозитов — 14%. А с 1 июля 2017 года максимальная ставка по вновь привлеченным валютным депозитам населения снижена с 2% до 1,5%. В мае текущего года ставки по срочным депозитам в тенге для физических лиц составили 12,4%, для юридических лиц — 8,7%», — рассказал Олег Смоляков.