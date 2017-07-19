Добыча сырой нефти выросла на 8% в тоннах и на 37% - в деньгах

Благоприятные цены на нефть позволили РК получить за тот же объем экспорта сразу на 44% больше денег, чем годом ранее

По итогам 5 месяцев добыча сырой нефти составила 3,64 трлн тг - на 37,3% больше, чем годом ранее. Более половины (54,4%) обеспечила Атырауская область - 1,98 трлн тг, +37,2% за год.

В натуральном выражении добыча составила 29,9 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, +7,9% за год, причем Атырауская область обеспечила 57,7%.

В регионе работают такие гиганты, как международный консорциум «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.», который ведет добычу и продолжает развивать морское месторождение Кашаган, а также еще один локомотив отрасти - «Тенгизшевройл», также планирующий дальнейшее расширение месторождения Тенгиз.

В многолетней динамике в прошлом году был отмечен спад (-1,4% к 2015), продолживший тенденцию прошлых лет. Однако в стоимостном выражении, напротив, после снижения в 2015, наблюдался немалый прирост - сразу +24,4% за год.

В первом полугодии текущего года Казахстан не спешил резко увеличивать объемы добычи, и придерживал рост в отрасли в соответствии с взятыми на себя обязательствами: конце 2016 года организация ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров заключили соглашение о сокращении добычи в секторе. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки. На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.

9 июля 2017 на встрече в Стамбуле министр энергетики республики Канат Бозумбаев сообщил, что Казахстан выступает за постепенный выход из соглашения с плавным наращиванием добычи нефти в течение нескольких месяцев. Министр отметил, что РК пока не определился с позицией относительно необходимости продления соглашения. «Это вопрос ноября», - сказал он. В ноябре состоится очередной саммит ОПЕК. Кроме того, Бозумбаев сообщил, что Казахстан в текущем году перевыполнит свой план и добудет более чем 81 млн тонн нефти.

По итогам 4 месяцев (январь-апрель 2017) Казахстан отправил на экспорт 88,8% добытой нефти (в аналогичном периоде прошлого года на экспорт ушло сразу 96,3%).

При этом объемы экспорта незначительно сократились (-2,2%), тогда как внутренний спрос резко увеличился (более чем в 30 раз).

За январь-май 2017 РК экспортировал 27,2 млн тонн нефти - почти столько же, сколько и годом ранее, однако в стоимостном выражении это составило сразу на 43,9% больше - 10,55 млрд долл США.

ТОП-3 импортеров нефти из РК - Италия (8,9 млн тонн на 3,58 млрд долл), Нидерланды (3,83 млн тонн на 1,49 млрд долл), и Франция (3,23 млн тонн, на 1,28 млрд долл).

Среди стран СНГ ключевой импортер казахстанской нефти - Узбекистан (163,6 тыс. тонн на 53,35 млн долл США.

При сборе новостей использованы данные портала www.tass.ru.