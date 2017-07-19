Услуги по организации азартных игр и заключению пари за I квартал 2017 года

Казахстанцы умерили азарт: услуги казино и букмекеров сократились на 7% за год

За 1 квартал 2017 объем услуг по организации азартных игр и заключению пари составил 4 миллиарда тенге - на 6,5% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

После принятия закона, регулирующего деятельность игорного бизнеса в Казахстане, все игорные заведения, кроме букмекерских контор и тотализаторов, должны были прекратить работу или переместиться в установленные игорные зоны - на побережье Капчагайского водохранилища в Алматинской области, или в Щучинский район Акмолинской области. Соответственно, наибольшие объемы услуг, ожидаемо, пришлись на эти два региона.

При этом примечательно, что если в Алматинской области объем услуг ощутимо вырос - сразу +20,5% за год, до 2,7 млрд тг (это 68,1% от РК, против 52,8% годом ранее), то в Акмолинской области динамика противоположная. Здесь объем услуг резко сократился - сразу -46,4%, до 398,6 млн тг (это всего 9,9% от РК, против 17,2% годом ранее).

Помимо зон казино, услуги в секторе азартных развлечений и пари сконцентрированы также в обеих столицах: в Астане - 365,5 млн тг, сразу в 2,5 раза больше, чем годом ранее (это 9,1% от РК, против 3,4% в прошлом году); в Алматы - 342,8 млн тг, резкое снижение на 64,2% (это 8,5% от РК против 22,2% годом ранее).

В многолетней динамике сокращение объема услуг наблюдалось с 2015 года (-3% к 2014), и продолжилось в прошлом году (-7,8% к 2015).

Число предприятий и ИП, оказывающих услуги азартным казахстанцам, после снижения в 2015 вновь пошло в рост в 2016 году: +9,8% за год, до 123 компаний.

По сообщению портала новостей игорного бизнеса News Of Gambling, в 2016 году в Казахстане работало 16 казино, 8 залов игровых автоматов, 37 букмекерских компаний, которые открыли около 2,5 тыс. пунктов приема ставок, и один тотализатор.

По итогам прошлого года на компании, организовывающие настольные азартные игры, пришлось 59,9% всего объема услуг (впрочем, годом ранее было 69,4%) - это 13,14 млрд тг, -20,5% за год.

Заметно вырос объем услуг в сфере лотерей, цифровых игр и бинго - сразу +74,5%.

Примечательно, что наиболее резкий взлет отмечен в сфере онлайн-услуг для азартных игроков: так, интернет-услуги по заключению пари подскочили за год более чем в 42 раза, организация азартных игр онлайн показала рост почти в 12 раз. В то же время, непосредственно деятельность электронных и интернет-казино на территории Республики Казахстан запрещена, как запрещена и их реклама.