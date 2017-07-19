Предоставление услуг в электронном виде

Органами государственных доходов предоставляется 48 видов государственных услуг. Услуги предоставляются непосредственно органами государственных доходов, в том числе 14 услуг дополнительно оказываются через государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Из 48 государственных услуг, оказываемых органами государственных доходов, 1 услуга оказывается в электронной форме, 25 услуг оказываются в бумажной и электронной форме, 22 услуги оказываются в бумажной форме.

Согласно статистическим данным органами государственных доходов области за 1 полугодие 2017 года в электронном виде оказаны 96% государственных услуг. Наиболее востребованными услугами являются:

«Прием налоговой отчетности» - оказано 234 376 услуг или 53% от общего количества оказанных услуг, в том числе в электронном виде 225 912 услуги, что составляет 96%;

«Представление сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам» - оказано 121 820 услуг или 28% от общего количества оказанных услуг, в том числе в электронном виде 121 128 услуг, что составляет 99%.

Обращаем внимание на то, что получение государственных услуг в электронном виде имеет ряд преимуществ, таких как:

1. Экономия рабочего времени, а также денежных средств на приобретение бланков отчетных документов.

2. Отсутствие дублирования.

3. Избежание ошибок.

4. Гарантия оперативного обновления форматов представления информации в электронном виде.

5. Возможность получения информационной выписки.

6. Оперативное информирование.

7. Подтверждение доставки отчётности.

8. Конфиденциальность.

Для получения государственной услуги в электронном виде налогоплательщику необходимо представить налоговое заявление о регистрационном учете электронного налогоплательщика в налоговый орган по месту нахождения или жительства на бумажном носителе в явочном порядке или в электронном виде.

В свою очередь, налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня приема данного налогового заявления выдает налогоплательщику под роспись в журнале выдачи документов электронную цифровую подпись, которая предоставляет возможность получения электронной государственной услуги.

Информация о порядке оказания государственных услуг (стандарты, регламенты, памятки) размещена на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан: www.minfin.gov.kz и на интернет-ресурсе Комитета Государственных доходов: www.kgd.gov.kz.

Также, информацию о порядке оказания государственной услуги можно получить посредством Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг по телефонам 1414, 88000807777.

Для сведения услугополучателей сообщаем, что по вопросам качества оказанных государственных услуг можно обращаться в Департамент государственных доходов по Костанайской области по телефону: 8(7142)53-65-80.