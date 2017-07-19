Казахстанский боксер прокомментировал первый спарринг с "Канело"

Казахстанский боксер Бобиржан Моминов прокомментировал свой первый спарринг с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, который состоялся в рамках подготовки к бою с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным, сообщает сообщает Vesti.kz





"Прекрасный первый спарринг с "Канело". Чувствую себя великолепно. "Канело" набирает форму. Мы часть истории. Рад быть здесь", - написал Моминов в своем инстаграмме.





Ранее сообщалось, что казахстанец получил приглашение в тренировочный лагерь Альвареса и примет участие в подготовке мексиканца к бою с GGG. Данный поединок пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. На вечере бокса ожидается аншлаг, так как все билеты уже распроданы. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.





Стоит отметить, что на счету Моминова, выступающего в среднем весе, три победы (все нокаутом) в трех боях на профи-ринге. Также сообщалось, что казахстанский боксер может заключить контракт с Golden Boy Promotions.





Напомним, что мексиканский боксер провел один из спаррингов и в свой день рождения. 18 июля "Канело" исполнилось 27 лет, однако даже в свой день рождения он не стал прерывать тренировки.







